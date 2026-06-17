Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Ipagpapatuloy agad ng Iran ang pagbebenta ng langis pagkatapos ng pag-unawa sa Amerika.
Ayon sa mga taong may kaalaman, papayagan ng Amerika ang Iran na simulan ang pagbebenta ng langis at gasolina kaagad pagkatapos ng pagpirma ng pag-unawa sa pagtatapos ng digmaan.
Sa ganitong paraan, ang administrasyong Trump ay magbibigay ng pinansyal na insentibo sa Tehran sa mga unang yugto upang mabawasan ang posibilidad ng pagsisimula ng labanan.
Ang kundisyon ng mga parusa exemption para sa pagbebenta ng langis ay ipapatupad kaagad pagkatapos ng pagpirma ng memorandum of understanding at sasaklawin din ang mga mahahalagang serbisyo kabilang ang banking, transportasyon, at insurance upang mapadali ang mga pagbebentang ito.
Washington – Wall Street Journal (Hunyo 16, 2026) – Ayon sa ulat ng publikasyong ito, bilang bahagi ng pag-unawa sa Iran, papayagan ng gobyerno ng Amerika ang pagbebenta ng langis at gasolina ng Tehran na magsimula kaagad pagkatapos ng pagpirma ng kasunduan upang magbigay ng pinansyal na insentibo sa mga unang yugto upang mabawasan ang posibilidad ng labanan. Batay sa ulat na ito, ang mga parusa exemption para sa pagbebenta ng langis ay ipapatupad kaagad pagkatapos ng pagpirma ng memorandum of understanding at sasaklawin din ang mga mahahalagang serbisyo kabilang ang banking, transportasyon, at insurance. Bago ito, si Mohammad Baqer Qalibaf, Speaker ng Iranian Parliament, ay sumulat sa X social network na ang pag-unawang ito ay magbibigay-daan sa Tehran na "makatanggap ng mga 12 bilyong dolyar ng mga nakapirming mapagkukunan." Ang mga mapagkukunang may alam ay nagsabi rin sa Mehr News Agency na ang kabuuang mga palalayain na ari-arian ng Iran sa loob ng 60-araw na panahon ng usapan ay mga 24 bilyong dolyar, at ang kalahati nito ay ililipat sa Iran bago magsimula ang usapan.
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