Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ambassador ng Amerika: Kung walang Israel, walang Amerika!.
Sinabi ni Mike Huckabee, ambassador ng Amerika sa Israel, na kung walang Israel, walang Amerika.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong mga 80 taon na ang lumipas mula nang maitatag ang Zionist regime, ngunit 250 taon na ang nakalipas mula nang mabuo ang Amerika.
Sa pagpapatuloy ng kanyang mga pahayag, sinabi ni Huckabee na ang ating pag-iral ay dahil sa nangyari sa lupaing ito.
Washington – American media (Hunyo 16, 2026) – Si Mike Huckabee, ambassador ni Donald Trump sa Zionist regime, sa isang panayam sa Fox News ay nagsabi: "Kung walang Israel, walang Amerika." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang Amerika ay mga 250 taong gulang at ang edad ng Zionist regime ay mga 80 taon. Inangkin ni Huckabee na ang Amerika ay "may utang na loob sa nangyari sa lupaing ito (sinasakop na Palestine)" at idinagdag na "ang pagsuporta sa Israel ay isang banal na bagay para sa Amerika." Ang mga pahayag na ito ay sinalubong ng malawakang reaksyon ng mga user sa social media, at marami ang inilarawan ito bilang tanda ng "malalim na impluwensya ng mga Zionist sa istruktura ng kapangyarihan ng Amerika" at "paglabag sa pambansang soberanya" ng bansang ito. Ang ilan, sa pagtukoy sa makasaysayang pagkakasalungatan ng pag-aangkin na ito, ay tinawag itong "hindi siyentipiko at nakabatay sa mga ideolohikal na posisyon." Si Huckabee, na isa sa mga pigura na malapit sa Christian right at matapang na tagasuporta ni Netanyahu, ay nagpahayag na ng mga katulad na pahayag na sumusuporta sa Israel.
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