Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Jackson Hinkle: Huwag kalimutan ang Minab massacre.
Si Jackson Hinkle, Amerikanong media activist, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang larawan ng regalong natanggap niya mula sa mga miyembro ng pambansang koponan ng football ng Iran sa panahon ng World Cup, ay sumulat: "Natanggap ko ang mahalagang regalong ito mula sa aking mga kaibigan sa pambansang koponan ng Iran nang umalis ako patungo sa World Cup."
Sa pagpapatuloy, na binanggit ang mga krimeng ginawa laban sa mga tao ng Iran, idiniin niya: "Huwag kalimutan ang Minab massacre."
Si Jackson Hinkle, 26-taong-gulang na Amerikanong influencer na kilala sa mga Persian-speaking user bilang "American Basiji" dahil sa kanyang anti-Zionist na posisyon at suporta sa Iran, ay naglabas ng mga larawan ng regalo mula sa mga miyembro ng pambansang koponan ng football ng Iran sa kanyang social network. Sa post na ito, na binanggit ang krimen sa Shajara Tayyiba School sa Minab noong Pebrero 28, 2026 kung saan higit 168 na mag-aaral at guro ang na-martir sa American air strike sa paaralang ito, sumulat siya: "Huwag kalimutan ang Minab massacre." Si Hinkle, na may kasaysayan ng pagsuporta sa Palestine at pagkondena sa mga krimen ng Zionist regime, ay inilarawan noon ang 2022 protests sa Iran bilang "color revolution na inorganisa ng CIA."
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