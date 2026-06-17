Video| Gumagamit ang Tsina ng napakalaking drone nang sabay-sabay para sa pagtatayo ng mga poste ng kuryente

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gumagamit ang Tsina ng napakalaking drone nang sabay-sabay para sa pagtatayo ng mga poste ng ku.ryente
Dalawang ultra-heavy drone, na ginagamit sa unang pagkakataon, ay makakatulong sa mga inhinyero sa pagtatayo ng mga poste ng kuryente sa bundok.
Sinabi ng mga inhinyero ng proyekto na ang sistemang ito ay naghahatid ng daan-daang tonelada ng bakal na beam sa isang araw at maaaring magamit din para sa iba pang mga proyekto.
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