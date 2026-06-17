Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong pag-aangkin mula kay Trump: Kahit magpatuloy ang digmaan sa Lebanon, magpapatuloy ang kasunduan sa Iran!!.
Habang ang isa sa mga probisyon ng natapos na memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika ay ang agarang at permanenteng pagtigil ng military operations sa lahat ng larangan kabilang ang mga military aggression ng Israel sa Lebanon, inangkin ni Trump na ang paunang kasunduang ito ay maaaring manatili kahit na magpatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon.
Nang tanungin kung ang kasunduan sa Iran ay mananatili kung ang Israel ay sumalakay sa Lebanon, sinabi ni Trump na maaari ito at inilarawan ang labanang ito bilang "maliit na digmaan."
Sa pagpapatuloy ng kanyang mga pag-aangkin, sinabi ng Pangulo ng Amerika: "Ang Iran ay ang malaking isyu, ngunit kasama nito ay may isang maliit na istorbo na patuloy na lumalabas at iyon ay ang Hezbollah.
Washington – American media (Hunyo 16, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa isang panayam sa isa sa mga news network ay inangkin na ang kasunduan sa Iran ay maaaring manatili kahit na magpatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ang pag-aangkin na ito ay ginawa sa panahong ang isa sa mga pangunahing probisyon ng pag-unawa sa pagitan ng Iran at Amerika ay ang agarang at permanenteng pagtigil ng military operations sa lahat ng larangan (kabilang ang mga pagsalakay ng Israel sa Lebanon). Bilang tugon sa tanong kung ang kasunduan ay mananatili kung ang Israel ay sumalakay sa Lebanon, sinabi ni Trump na "maaari ito" at inilarawan ang labanang ito bilang "maliit na digmaan." Idinagdag din niya na "ang Iran ay ang malaking isyu, ngunit kasama nito ay may isang maliit na istorbo na patuloy na lumalabas at iyon ay ang Hezbollah." Ang mga pahayag na ito ay sinalubong ng malawakang reaksyon sa Lebanese at Arab media, at itinuring ng ilan na ito ay tanda ng pagkakasalungatan sa mga posisyon ng Amerika at pagpapahina sa kredibilidad ng kasunduan sa Iran.
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