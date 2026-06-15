Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbati ng Hezbollah sa Iran para sa pagkamit ng "malaking tagumpay" ng komprehensibong tigil-putukan
Binabati ng Hezbollah ang Islamic Republic of Iran, ang pamumuno nito, at ang mga tao nito para sa pagkamit ng malaking tagumpay ng pag-abot sa isang memorandum of understanding sa Estados Unidos ng Amerika; isang memorandum of understanding na humantong sa pagtatatag ng ganap na tigil-putukan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon. Ang malaking tagumpay na ito ay bunga ng maalamat na paninindigan, pambihirang katatagan, at napakalaking sakripisyo na ginawa ng mahal na bansa ng Iran at ng matalinong pamumuno nito, sa pamamagitan ng pananatili sa mga pambansang opsyon na nagpapanatili ng kanilang dangal, soberanya, at kalayaan. Muling pinatunayan ng Iran na ito ay tunay na pinakamahusay na tagasuporta at isang malakas at tapat na kaalyado.
Dapat maunawaan ng kaaway na Israeli na walang pagbabalik sa kalagayan bago ang Marso 2, at ang paglaban na palaging at patuloy na tagapagbantay ng pagprotekta sa sariling bayan at bansa ay hindi tatanggap ng anumang pagsalakay na nagta-target sa soberanya ng bansa at dugo ng mga tao nito. Ang paglaban ay mananatiling tapat sa lehitimo at matatag na karapatan ng Lebanon na ipagtanggol ang lupain, bansa, at soberanya nito hanggang sa makamit ang kumpletong pag-urong at pagbabalik ng mga bihag; dahil ang yugtong ito ay isang paunang hakbang upang makumpleto ang landas ng ganap na pagpapalaya ng ating lupain.
..........
328
Your Comment