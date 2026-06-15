Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Araqchi: Malamang na ang memorandum of understanding ay pipirmahan sa Biyernes sa pagitan ng mga pinuno ng negotiating team ng Iran at Amerika
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng ating bansa pagkatapos ng pinagsamang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Economic Commission ng Parliament: Sa Biyernes, malamang na magkaroon ng pagpupulong sa Switzerland sa pagitan ng mga pinuno ng dalawang panig at ang memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika ay pipirmahan, pagkatapos ay gaganapin ang unang yugto ng mga susunod na usapan.
Ang pag-unawang ito ay maaaring magdulot ng economic na mga pagbubukas para sa atin, ngunit ang ating ekonomiya ay hindi dapat umasa o ipagpaliban sa mga ganitong uri ng economic na kasunduan sa pamamagitan ng usapan sa Amerika.
Mayroon tayong kasaysayan ng masamang pananampalataya, hindi pagpapatupad, at pagsira ng mga kasunduan; pinaplano natin ang proseso ng usapan at pagpapatupad ng kasunduan batay sa kawalan ng tiwala sa masamang pananampalataya at mga nakaraang karanasan.
Sinusubukan nating lumikha ng economic na mga pagbubukas para sa bansa sa pamamagitan ng landas ng kasunduan hangga't maaari; hindi natin pinalalampas ang anumang pagkakataon sa patakarang panlabas ngunit hindi rin tayo umaasa sa anumang pagkakataon.
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