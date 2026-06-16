Video| Ministro ng Industriya ng Lebanon: Namamahagi ng matatamis

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministro ng Industriya ng Lebanon: Namamahagi ng matatamis.
Mamamahayag: "Ano ang okasyon?"
Ministro: "Tigil-putukan"
Mamamahayag: "Ano ang mga susunod na hakbang pagkatapos ng tigil-putukan?"
Ministro: "Tanungin ninyo ang embahada ng Iran"
Beirut – Lebanese news agencies (Hunyo 15, 2026) – Si Georges Boushkian, Ministro ng Industriya ng Lebanon, ilang oras pagkatapos ng deklarasyon ng tigil-putukan sa timog Lebanon, sa pamamagitan ng pagpunta sa mga lansangan ng Beirut at pamamahagi ng matatamis sa mga tao, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pagtatapos ng digmaan. Habang pinalilibutan siya ng mga mamamahayag, bilang tugon sa tanong tungkol sa okasyon ng hakbang na ito, sinabi niya: "Tigil-putukan." Ngunit nang tanungin siya ng mamamahayag tungkol sa mga susunod na hakbang at hinaharap ng Lebanon pagkatapos ng tigil-putukan, ang ministro ng industriya ay sumagot nang may nakakatawa at makahulugang paraan: "Tanungin ninyo ang embahada ng Iran." Ang sagot na ito ay ginawa sa panahong ang Tehran ay may mahalagang papel sa usapan sa tigil-putukan at pagsasama ng probisyon ng pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa teksto ng kasunduan sa Amerika. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon sa social media ng Lebanon, at itinuring ng ilan na ito ay tanda ng pagpapahalaga sa papel ng Iran sa pagtatapos ng digmaan, habang itinuring naman ito ng ilan bilang pahiwatig sa malaking papel ng Tehran sa pampulitikang equation ng Lebanon.
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