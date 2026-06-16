Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbabawal sa aktibidad ng 19 na tagapag-awit ng panaghoy para kay Hussein sa Bahrain kasabay ng pagdating ng buwan ng Muharram.
Ang mga opisyal ng Bahrain, kasabay ng pagdating ng buwan ng Muharram, ay nagbawal sa 19 na tagapag-awit ng panaghoy para kay Hussein na dumalo sa mga pagtitipon at prusisyon ng pagluluksa sa loob ng isang taon.
Itinuring ng mga social at legal na aktibista ang hakbang na ito bilang naglilimita sa mga relihiyosong seremonya at ritwal ng Ashura, at kanilang kinondena ito.
Manama – Mga ahensya ng balita ng Bahrain (Hunyo 16, 2026) – Ang paghihigpit na ito ay ipinatutupad sa panahong ang mga nakaraang ulat ay nagpapakita na ang rehimeng Al Khalifa ay nagpapatupad ng matinding hakbang laban sa mga nagdadalamhati para kay Hussein bawat taon sa pagsisimula ng Muharram. Bago ito, ang mga katulad na kaso ay naiulat kabilang ang pagbabawal sa paglalakbay ng mga Iranian na tagapag-awit at mangangaral sa Bahrain, pagpapatalsik sa mga Kuwaiti na tagapag-awit mula sa bansa dahil sa kanilang partisipasyon sa mga seremonya ng pagluluksa, at gayundin ang malawakang pag-alis ng mga simbolo ng Ashura at pagpapatawag sa mga relihiyosong iskolar sa mga nakaraang taon. Inilarawan ng mga aktibista ng karapatang pantao ang mga hakbang na ito bilang "sistematikong paglabag sa kalayaan sa relihiyon" at "panghihimasok sa mga relihiyosong seremonya."
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