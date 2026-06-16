Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang tela ng banal na dambana ni Imam Hussein ay pinalitan.
Sa okasyon ng pagdating ng buwan ng Muharram, pinalitan ng mga tagapaglingkod ng banal na dambana ni Imam Hussein ang tela ng kanyang banal na dambana.
Karbala – Al-Abbas Shrine (Hunyo 16, 2026) – Kasabay ng pagsisimula ng buwan ng Muharram at paglapit ng mga araw ng pagluluksa para sa Hari ng mga Martir, inihanda ng mga tagapaglingkod ng banal na dambana ni Imam Hussein ang banal na lugar na ito para sa pagtanggap sa mga nagdadalamhati para kay Hussein sa pamamagitan ng pagdaraos ng seremonya ng pagpapalit ng takip ng banal na dambana. Ayon sa ulat ng Al-Abbas Shrine, ang seremonyang ito ay ginanap sa presensya ng mga tagapaglingkod at pilgrim at sa pagsigaw ng slogan na "Labbayka ya Hussein." Gayundin, sinimulan ng seksyon ng dalawang banal na dambana sa Banal na Dambana ng Al-Abbas ang paglalagay ng mga banner ng pagluluksa sa gitnang looban para sa paghahanda ng buwan ng Muharram. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga paunang paghahanda ng Banal na Dambana para sa pagluluksa at paggunita sa mga ritwal ng buwan ng Muharram.
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