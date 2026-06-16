Video| Araqchi: Sa Biyernes, pagkatapos ng pagpirma ng memorandum, magsisimula ang usapan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Araqchi: Sa Biyernes, pagkatapos ng pagpirma ng memorandum, magsisimula ang usapan.
Sa unang yugto ng usapan, ang kasunduan ay naabot tungkol sa pagtatapos ng digmaan, naval blockade, Strait of Hormuz, at pagpapalaya ng mga nakapirming pondo ng Iran, at sa pangwakas na kasunduan, ang desisyon ay gagawin tungkol sa nuclear issue at pag-alis ng mga parusa.
Ayon kay Araqchi, ang unang yugto ng pag-unawa ay kinabibilangan ng deklarasyon ng pagtatapos ng digmaan, ang isyu ng Strait of Hormuz, pagpapalaya ng mga nakapirming pinansyal na mapagkukunan ng Iran, at muling pagtatayo, at ang opisyal na pagpapatupad ng mga probisyon ng memorandum ay magsisimula sa Biyernes.
Idinagdag niya na ang usapan ay magpapatuloy sa susunod na 60 araw na may pagtuon sa nuclear case at pag-alis ng mga parusa.
Tehran – Ministry of Foreign Affairs (Hunyo 16, 2026) – Si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na binanggit ang pagtatapos ng usapan sa Amerika, ay nagpahayag na ang mga unang yugto ng pag-unawa ay natapos sa larangan ng pagtatapos ng digmaan, naval blockade, at pagpapalaya ng mga nakapirming pondo. Ayon sa kanya, mula Biyernes, Hunyo 20, ang opisyal na pagpapatupad ng mga probisyon ng memorandum ay magsisimula at pagkatapos nito, ang 60-araw na usapan na may pagtuon sa nuclear case at pag-alis ng mga parusa ay susundan. Ang mga detalyadong probisyon ng pag-unawang ito, na kinabibilangan ng mga pangako ng magkabilang panig, ay inilabas ngayon ng mga opisyal na mapagkukunan.
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