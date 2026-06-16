Video| Ang tela ng Bahay ng Diyos ay pinalitan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang tela ng Bahay ng Diyos ay pinalitan.
Ang operasyon ng pagpapalit ng tela ng Kaaba ay isinagawa. Ang taunang kaganapang ito, na may ugat sa isang daan-daang taong tradisyon, ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang okasyon na may kaugnayan sa Bahay ng Diyos.
Makkah – Saudi news agencies (Hunyo 16, 2026) – Kasabay ng unang araw ng buwan ng Muharram at pagsisimula ng taong 1448 AH, ang seremonya ng pagpapalit ng tela (Kiswah) ng Kaaba ay ginanap sa Masjid al-Haram. Ang bagong tela, na gawa sa natural na sutla na may dekorasyon ng ginto at pilak na sinulid, ay inilagay sa Bahay ng Diyos. Sa paggawa ng telang ito, 120 kilo ng ginto, 100 kilo ng pilak, at 1000 kilo ng sutla ang ginamit, at ito ay ginawa ng 159 na bihasang artisan sa loob ng 60 hanggang 120 araw. Ang seremonya ng pagpapalit, na dati ay ginaganap sa araw ng Arafah at kasabay ng presensya ng mga pilgrim sa kapatagan ng Arafat, ay inilipat mula noong nakaraang taon sa unang araw ng Muharram. Ang lumang tela, ayon sa tradisyon, pagkatapos ng pagpapalit ay hahatiin sa maliliit na piraso at ibibigay bilang regalo sa mga opisyal ng mga Islamic na bansa at kilalang personalidad.
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