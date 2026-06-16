Kumander ng Yemen: Ang katatagan ng Iran at ng axis of resistance ay lumikha ng bagong estratehikong mga equation

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kumander ng Yemen: Ang katatagan ng Iran at ng axis of resistance ay lumikha ng bagong estratehikong mga equatin.
Sinabi ni Brigadier General Abdullah bin Amer sa Al-Masirah network: Ang kamakailang paghaharap sa pagitan ng Islamic Republic of Iran at ng axis of resistance sa isang banda, at ng Estados Unidos at ng Zionist regime sa kabilang banda, ay humantong sa malalaking pagbabago sa rehiyonal na balanse ng kapangyarihan at sumira sa mga mapag-angkin at ekspansyonistang proyekto na sinubukang ipataw ng Washington at Israel sa rehiyon.
Sanaa – Al-Masirah network (Hunyo 16, 2026) – Si Brigadier General Abdullah bin Amer, senior commander ng Armed Forces ng Yemen, na binanggit ang kamakailang 100 araw na digmaan sa pagitan ng Iran at ng axis of resistance at ng Amerika at ng Zionist regime, ay idiniin na ang paninindigan at katatagan ng harapan ng paglaban ay lumikha ng bagong estratehikong mga equation sa rehiyon. Idinagdag ni bin Amer na ang paghaharap na ito ay nagpakita na ang Washington at Tel Aviv ay hindi na kayang makamit ang kanilang mga mapag-angkin na layunin at ang kanilang mga ekspansyonistang proyekto ay nabigo. Sinabi rin niya na ang Armed Forces ng Yemen, sa ganap na koordinasyon sa axis of resistance, ay magpapatuloy sa kanilang mga operasyon laban sa mga interes ng mga kaaway hanggang sa matapos ang pagsalakay at blockade laban sa bansa ng Palestine at Lebanon at matiyak ang kalayaan at soberanya ng mga bansa sa rehiyon.
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