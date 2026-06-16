Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :Pagsusuri ng media: Ang Iran ay naghahangad na maging isang malaking pang-ekonomiya at rehiyonal na kapangyarihan.
Habang ang mga detalye ng memorandum of understanding ay hindi pa ganap na nailalabas, ang ilang mga pagsusuri ay naniniwala na ang Iran ay nakamit na ang isang mahalagang tagumpay; ang paghihiwalay ng usapan tungkol sa Strait of Hormuz mula sa nuclear case.
Batay sa pagsusuri na ito, sa bisperas ng usapan para sa pangwakas na kasunduan, patuloy na susubukan ng Tehran na hamunin ang antas ng pagiging flexible ni Donald Trump.
Ang layunin ng Iran ay hindi lamang upang mapanatili ang status quo o matiyak ang kaligtasan, kundi upang maging isang maimpluwensyang pang-ekonomiyang kapangyarihan at gumanap ng isang determinadong papel sa rehiyonal at Gitnang Silangan na equation.
Sa ulat na ito, idiniin na ang paraan ng pamamahala ng mga susunod na usapan at ang mga konsesyon na tatanggapin ng magkabilang panig ay magkakaroon ng mahalagang papel sa antas ng tagumpay ng Iran sa pagkamit ng layuning ito.
Washington – Media analysts (Hunyo 16, 2026) – Sa pagtatapos ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika, naniniwala ang mga analyst na ang Tehran ay nagtagumpay sa paggawa ng isang estratehikong hakbang patungo sa pagkamit ng mga pang-ekonomiya at rehiyonal na layunin nito. Ang pinakamahalagang tagumpay ng Iran sa pag-unawang ito ay ang "paghihiwalay ng usapan tungkol sa Strait of Hormuz mula sa nuclear case." Batay sa pagsusuri na ito, sa bisperas ng susunod na 60-araw na usapan para sa pangwakas na kasunduan, nilayon ng Tehran na hamunin ang pagiging flexible ni Donald Trump upang makakuha ng higit pang mga konsesyon sa ekonomiya at rehiyon. Naniniwala ang mga eksperto na ang pangunahing layunin ng Iran ay higit pa sa kaligtasan, ang maging isang "maimpluwensyang pang-ekonomiyang kapangyarihan" at gumanap ng isang determinadong papel sa Gitnang Silangan na equation. Ang antas ng tagumpay ng estratehiyang ito ay higit na nakasalalay sa paraan ng pamamahala ng mga susunod na usapan at pagbibigay ng konsesyon ng magkabilang panig.
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