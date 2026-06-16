Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kinatawan ng Lebanon: Ang Iran ay nakamit ang mahahalagang tagumpay sa digmaan at usapan sa Amerika.
Si Hassan Ezzeddine, miyembro ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliament ng Lebanon, na binanggit ang suporta ng Iran sa Lebanon, ay nagsalita tungkol sa mga tagumpay ng Tehran sa digmaan at usapan sa Amerika.
Itinuring niya si Netanyahu bilang isa sa mga talunan sa mga pag-unlad na ito at sinabi na ang pangarap na baguhin ang rehiyon ayon sa mga kagustuhan ng Zionist regime ay hindi natupad.
Tinawag din ni Ezzeddine si Trump bilang isa sa iba pang mga talunan at sinabi na ang kanyang mga pangako, kabilang ang tungkol sa Strait of Hormuz, ay hindi natupad.
Beirut – Parliament ng Lebanon (Hunyo 16, 2026) – Si Hassan Ezzeddine, kinatawan at miyembro ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliament ng Lebanon, ngayon sa isang panayam sa mga mamamahayag na binanggit ang strategic na suporta ng Islamic Republic of Iran sa Lebanon at Hezbollah, ay idiniin na ang Tehran sa loob ng 100 araw na digmaan at gayundin sa usapan sa Amerika ay nakamit ang mahahalagang tagumpay. Idinagdag niya na si Netanyahu ay isa sa mga pangunahing talunan sa mga pag-unlad na ito at ang pangarap na baguhin ang rehiyon ayon sa mga kagustuhan ng Zionist regime ay hindi natupad. Tinawag din ni Ezzeddine si Trump bilang isa sa mga talunan sa equation na ito at sinabi na ang kanyang mga pangako, kabilang ang tungkol sa kumpletong muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ay hindi kailanman natupad. Ayon sa Lebanese representative na ito, ang bagong pag-unawa sa pagitan ng Tehran at Washington ay nagpapakita ng tagumpay ng Iran sa pagpapalakas ng posisyon nito bilang isang maimpluwensya at makapangyarihang manlalaro sa rehiyon.
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