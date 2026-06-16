Video| Ang bilang ng mga radiopharmaceutical sa bansa ay lumampas sa 76

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang bilang ng mga radiopharmaceutical sa bansa ay lumampas sa 76.
Pinuno ng Atomic Energy Organization:
Sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga eksperto sa mapayapang nuclear industry, ngayong taon, 20 bagong radiopharmaceutical na kasalukuyang nasa yugto ng pananaliksik ay idadagdag sa production cycle.
Tehran – Atomic Energy Organization ng Iran (Hunyo 15, 2026) – Ang pinuno ng Atomic Energy Organization, sa pag-anunsyo ng balitang ito, ay nag-ulat na ang bilang ng mga lokal na ginawang radiopharmaceutical ay lumampas sa 76 na uri at idiniin na ngayong taon, 20 bagong radiopharmaceutical na kasalukuyang nasa yugto ng pananaliksik ay idadagdag sa production cycle. Ang mga radiopharmaceutical, na ginagamit sa nuclear medicine para sa diagnosis at paggamot ng mga sakit tulad ng cancer at cardiac disorder, ay gumagamit ng radioactive labeled materials at advanced na teknolohiya upang paganahin ang tumpak na imaging ng pagganap ng mga organo. Ang Iran, sa loob ng maraming taon, ay umaasa sa lokal na kakayahan sa larangang ito at nakamit ang relatibong self-sufficiency, at ang pagbuo ng mga radiopharmaceutical na ito ay itinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng antas ng kalusugan at pagbabawas ng pag-asa sa pag-import. Kapansin-pansin na, batay sa deklarasyon ng Atomic Energy Organization, ang teknolohiya ng produksyon ng mga radiopharmaceutical na ito ay ganap na katutubo at idinisenyo at ginawa ng mga eksperto ng ating bansa.
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