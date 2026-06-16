Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapakita ng isa pang tagumpay mula sa larangan ng produksyon ng radiopharmaceutical sa unang pagkakataon.
Pinuno ng Atomic Energy Organization:
Ang Alpha-za radiopharmaceutical para sa mga cancer na lumalaban sa paggamot ay ginawa sa unang pagkakataon sa bansa.
Ngayong taon, ang gamot para sa paggamot ng skin cancer ay lilipat mula sa yugto ng pananaliksik patungo sa produksyon.
Tehran – Atomic Energy Organization ng Iran (Hunyo 16, 2026) – Si Mohammad Eslami, pinuno ng Atomic Energy Organization ng Iran, ngayon ay nag-ulat ng matagumpay na produksyon ng radiopharmaceutical na "Alpha-za" na espesyal para sa paggamot ng mga cancer na lumalaban sa paggamot sa unang pagkakataon sa bansa. Ipinahayag din niya na ang gamot para sa paggamot ng skin cancer ngayong taon ay lilipat mula sa yugto ng pananaliksik patungo sa mass production. Ang mga tagumpay na ito ay nakamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga eksperto sa mapayapang nuclear industry ng bansa at alinsunod sa pagbuo ng mga medikal na aplikasyon ng nuclear technology. Ang mga radiopharmaceutical ay ginagamit sa diagnosis at paggamot ng mga sakit tulad ng cancer at cardiac disorder, at sa pamamagitan ng paggamit ng radioactive labeled materials, pinapagana nila ang tumpak na imaging ng pagganap ng mga organo. Ang Iran, sa loob ng maraming taon, ay umaasa sa lokal na kakayahan at nakamit ang relatibong self-sufficiency sa larangang ito.
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