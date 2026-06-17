Video| Babala tungkol sa pampulitikang gastos ng walang pasubaling suporta kay Netanyahu para kay Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala tungkol sa pampulitikang gastos ng walang pasubaling suporta kay Netanyahu para kay Trump.
Si Harley Schlanger, tagapagsalita ng Schiller International Institute, ay itinuring ang buong suporta ni Donald Trump kay Benjamin Netanyahu bilang isang magastos na salik para sa Pangulo ng Amerika.
Sa pagtukoy sa mga pag-unlad sa Gaza at digmaan laban sa Iran, idiniin niya na ang isang malaking bahagi ng pampublikong opinyon ng Amerika, lalo na ang batang henerasyon, ay tutol sa mga labanang ito, at ang pagpapatuloy ng diskarteng ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang pampulitikang kahihinatnan para kay Trump.
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