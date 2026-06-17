Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Belgium; pagdaraos ng mga seremonya ng unang dekada ng Muharram sa Ja'fariyah Hussainiya ng Brussels. Kasabay ng pagsisimula ng unang dekada ng Muharram, ginunita ng mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt sa Ja'fariyah Hussainiya ng lungsod ng Brussels, kabisera ng Belgium, ang alaala ni Imam Hussein at ng kanyang tapat na mga kasama sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga seremonya ng pagluluksa at pagdadalamhati.
Brussels – ABNA news agency (Hunyo 17, 2026) – Kasabay ng pagsisimula ng buwan ng Muharram at mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang mga seremonya ng pagluluksa at pagdadalamhati ay ginanap sa Ja'fariyah Hussainiya ng lungsod ng Brussels, kabisera ng Belgium, na may masiglang presensya ng mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt mula sa iba't ibang nasyonalidad.
Sa mga seremonyang ito, na sinamahan ng pagbigkas ng Ziyarat Ashura, pag-awit ng mga elehiya, at pagdadalamhati para kay Imam Hussein at ng kanyang tapat na mga kasama, ang mga nagdadalamhati, sa pamamagitan ng pagsusuot ng itim na damit, ay nagbigay ng isang espesyal na espiritwal na kapaligiran sa banal na lugar na ito. Ang mga tagapagsalita sa mga pagtitipong ito, na binanggit ang iba't ibang aspeto ng pag-aalsa ng Ashura at ang mga mensahe nito sa sangkatauhan, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na ipaliwanag ang kultura ng paglaban, sakripisyo, at pagkamartir sa gitna ng batang henerasyon, at gayundin ang pagharap sa mga mapagmataas na puwersa sa pamamagitan ng paggaya sa paaralan ni Hussein.
Ang Ja'fariyah Hussainiya ng Brussels, na itinuturing na isa sa pinakamatandang kultural at relihiyosong sentro ng mga Shia sa Europa, taun-taon sa mga araw ng Muharram at Safar ay nagho-host ng mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein mula sa iba't ibang European na bansa kabilang ang France, Germany, Netherlands, at Britain. Ang mga seremonya ng pagluluksa ng Hussainiya na ito ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Muharram at mga araw ng Arba'een.
..........
328
Your Comment