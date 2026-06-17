Ben-Gvir: Sa kabila ng pagtutol ni Trump, dapat nating ipagpatuloy ang pananakop sa timog Lebanon.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ben-Gvir: Sa kabila ng pagtutol ni Trump, dapat nating ipagpatuloy ang pananakop sa timog Lebanon⁰.
Idiniin ni Ben-Gvir: Hindi natin mapipigilan ang pagkasira ng mga bahay sa timog Lebanon o payagan ang mga residente ng rehiyong ito na bumalik sa kanilang mga tahanan.
Dapat nating ipagpatuloy ang kontrol sa rehiyong ito; kahit na tutol si Trump sa hakbang na ito.
Sinasakop na Jerusalem – Gabinete ng Zionist regime (Hunyo 17, 2026) – Si Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, sa kabila ng tahasang pagtutol ni Donald Trump, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng military occupation ng timog Lebanon at pagpigil sa pagbabalik ng mga Lebanese na lumikas. Sinabi niya na ang pagkasira ng mga bahay sa timog Lebanon ay hindi titigil at ang kontrol sa rehiyong ito ay mananatili kahit na may pagtutol ng Amerika. Ang paninindigan na ito ay ginawa sa panahong ang pag-unawa ng Iran at Amerika ay nagbibigay-diin sa pagtigil ng mga pag-atake sa lahat ng larangan (kabilang ang timog Lebanon) at ipinahayag din ng Washington ang pagtutol nito sa paglala ng tensyon.
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