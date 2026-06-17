Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Atwan: Ang Iran ay lumabas mula sa digmaan bilang isang superpower / Malaking pagkatalo ng mga Arabo.
Editor-in-chief ng Rai Al-Youm:
Karamihan sa mga pinuno ng Arabo ay pinapanood ang kasalukuyang kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika na inaasahang magtatapos sa digmaan mula sa gilid, na parang sila ay mga kinatawan ng mga bansa sa Mars, hindi sa rehiyon ng Kanlurang Asya kung saan ang digmaan ay nagaganap sa lupain, mga kipot, at mga dagat nito.
Kung ang kasunduan ng Iran at Amerika ay magtagumpay sa pagtigil ng digmaan, pansamantala man o permanente, ito ay magpapalakas sa rehiyonal at internasyonal na posisyon ng Iran, na sa unang pagkakataon ay makakasama sa mga Arabo, ang mga Arabo na mula sa unang araw ay nasa kampo ng Amerika at Israel.
Ang Iran pagkatapos ng digmaang ito ay lumitaw bilang isang malaking rehiyonal na kapangyarihan, isang kapangyarihan na nagpakita na kung ito ay magsasalita, ito ay kumikilos, hindi kailanman iniiwan ang mga kaalyado nito, pinapanatili ang pagkakaisa sa mga larangan ng digmaan, at ginagampanan ang utang nito sa lahat ng nakatayo sa tabi nito, lalo na ang Hezbollah sa Lebanon.
London – Rai Al-Youm (Hunyo 17, 2026) – Si Abdel Bari Atwan, editor-in-chief ng Rai Al-Youm, sa isang analitikal na tala ay sumulat na ang Iran pagkatapos ng 100 araw na digmaan sa Amerika ay lumabas mula sa larangan bilang isang malaking rehiyonal na kapangyarihan at kahit isang "superpower," at sa kabilang banda, ang mga Arabong bansa, sa kabila ng kanilang alyansa sa Amerika at Israel, ay nagtamo ng pinakamalaking estratehikong pagkatalo. Sa pagpuna sa mga pinuno ng Arabo na "pinapanood ang kasunduan ng Iran at Amerika mula sa gilid," idiniin ni Atwan na ang kasunduang ito ay magpapalakas sa rehiyonal at internasyonal na posisyon ng Iran, at ang mga Arabo na nasa kampo ng Amerika at Israel ay ang mga pangunahing talunan sa equation na ito. Ipinahiwatig din niya na ang Iran pagkatapos ng digmaang ito ay nagpakita na ito ay tumutupad sa mga pangako nito, hindi iniiwan ang mga kaalyado nito (lalo na ang Hezbollah ng Lebanon), at pinapanatili ang pagkakaisa ng harapan ng paglaban sa lahat ng larangan ng digmaan. Ang pagsusuri na ito ay inilabas sa panahong ang tigil-putukan sa Lebanon at ang pag-unawa ng Iran at Amerika ay kakapirma lamang.
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