Video| Unang salaysay ng pambihirang operasyon ng mga F-5 pilot laban sa base ng Amerika sa Kuwait

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang salaysay ng pambihirang operasyon ng mga F-5 pilot laban sa base ng Amerika sa Kuwait.
Sa unang pagkakataon, ang mga detalye ng makasaysayan at pambihirang operasyon ng mga F-5 fighter pilot ng Air Force ng hukbo sa pag-atake sa isang American base sa Kuwait ay isasalaysay.
Ang ulat na ito, na ipapalabas ngayong gabi sa 20:30 na balita, ay bubuhayin ang mga hindi pa nasasabi at hindi gaanong naririnig na aspeto ng isa sa mga kilalang operasyon ng Air Force.
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