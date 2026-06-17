Tensyon sa G7 summit; pagsisiwalat ng CNN tungkol sa verbal attacks ni Trump sa mga kaalyado ng Amerika dahil sa hindi pagsama sa digmaan laban sa Ira

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tensyon sa G7 summit; pagsisiwalat ng CNN tungkol sa verbal attacks ni Trump sa mga kaalyado ng Amerika dahil sa hindi pagsama sa digmaan laban sa Iran.
Inihayag ng CNN sa isang kontrobersyal na ulat kasabay ng G7 summit sa France na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa mga nakaraang buwan ay halos iniinsulto at binigyan ng matinding verbal attacks ang lahat ng mga pinuno ng mga miyembrong bansa ng grupong ito.
Batay sa ulat na ito, ang pangunahing pinagmulan ng galit at nakakainsultong pahiwatig ni Trump laban sa mga pinuno ng France, Britain, Canada, Germany, Italy, at Japan ay ang tiyak na pagtanggi ng mga bansang ito na sumama sa Washington at Tel Aviv sa digmaan laban sa Iran; mga makasaysayang tensyon na ngayon ay sinamahan ng ganting tugon mula sa ilang tradisyonal na kaalyado ng Amerika at nagdala sa diplomatikong relasyon ng makapangyarihang economic bloc na ito sa tugatog ng kawalan ng tiwala.
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