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Video| Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.

17 Hunyo 2026 - 17:39
News ID: 1828545
Video| Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.

Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.

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