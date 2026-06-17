Video| Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.
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Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Ang kasunduan sa Iran ay napakalakas; walang nakakaalam kung ano ang [mga detalye] nito, ngunit ito ay napakalakas.
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328
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