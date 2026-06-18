Tel Aviv – Channel 13 ng Zionist regime (Hunyo 18, 2026) – Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang hindi pa naganap na pagtaas ng pag-aalala sa pamp

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tel Aviv – Channel 13 ng Zionist regime (Hunyo 18, 2026) – Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang hindi pa naganap na pagtaas ng pag-aalala sa pampulitika at security circle ng Tel Aviv; kung saan ang posibilidad na maglabas si Donald Trump ng agarang utos para sa pag-alis ng mga pwersang Zionist mula sa Lebanon ay naging isang seryosong alalahanin. Ang mga alalahaning ito ay lumitaw sa panahong inilarawan ni Trump sa kanyang mga kamakailang pahayag sa G7 summit, sa hindi pa naganap na tono, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon bilang "labis" at "napakasama," at nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng sitwasyong ito.
Batay sa ulat ng Channel 13 ng Zionist regime, ang mga opisyal ng rehimeng ito ay nagsisikap na, sa pamamagitan ng pagpapakita ng alternatibong plano, bawasan ang bilang ng mga pwersa habang pinapanatili ang kanilang presensya sa ilang strategic na punto ng Lebanon. Gayunpaman, ipinahayag ni Benjamin Netanyahu kay Trump na hindi itinuturing ng Israel ang sarili na obligado sa Lebanon probisyon ng kasunduan sa Iran at hindi urong mula sa timog Lebanon. Idiniin din ng Ministro ng Depensa ng Israel na ang kanyang mga pwersa ay mananatili sa timog Lebanon "sa kabila ng lahat ng kasalukuyang panggigipit at mga panggigipit na darating."
Ang kapansin-pansin ay ayon sa mga ulat, ang Israel ay hindi kasali sa pagbalangkas ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika, at kahit ang kahilingan ng rehimeng ito na suriin ang teksto bago ang pagpapalabas ay tinanggihan ng White House. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagpilit ni Trump na wakasan ang digmaan sa Lebanon at ang presyon kay Netanyahu na umalis sa bansang ito ay maaaring maging pinakamalaking krisis sa relasyon ng Washington-Tel Aviv mula nang magsimula ang digmaan, at maaaring makaapekto rin sa pampulitikang hinaharap ni Netanyahu.
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