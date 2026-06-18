Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 18, 2026) – Si Saeed Ajorloo, miyembro ng media committee ng negotiating team ng Iran, na binanggit ang mga detalye n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 18, 2026) – Si Saeed Ajorloo, miyembro ng media committee ng negotiating team ng Iran, na binanggit ang mga detalye ng ikalimang probisyon ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ay idiniin na ang probisyong ito ay praktikal na nagpapatatag sa pamamahala at soberanya ng Iran sa Strait of Hormuz.
Sa pagpapaliwanag ng mga probisyon ng bubong na ito, itinaas ni Ajorloo ang tatlong mahahalagang punto:
1. "Walang bayad" ay para lamang sa 60 araw – Batay sa teksto ng memorandum, nangako ang Iran na "gagawa ng mga kaayusan upang ang pagdaan ng mga komersyal na barko ay walang bayad sa loob ng 60 araw." Idiniin ni Ajorloo na ang pariralang "walang bayad" ay tumutukoy lamang sa 60-araw na panahong ito at pagkatapos nito, ang Iran ay maaaring maningil ng mga bayad para sa mga serbisyong pandagat.
2. "Ligtas na pagdaan" ay nangangahulugan ng pagtiyak ng seguridad ng Iran – Taliwas sa ilang interpretasyon, ang pariralang "ligtas na pagdaan" ay nangangahulugan na dapat tiyakin ng Iran ang kaligtasan ng pagdaan ng mga komersyal na barko at responsable sa pagtiyak ng seguridad ng pagdaan.
3. Pag-alis ng tiyak na bilang para sa pagdaan ng mga barko – Binanggit ni Ajorloo ang mga huling-minutong pagbabago sa teksto ng memorandum, at sinabi na taliwas sa mga nakaraang bersyon kung saan ang isang tiyak na bilang para sa araw-araw na pagdaan ng mga barko ay itinakda, sa kasalukuyang teksto ay walang bilang o numero para sa mga barko ang nakasaad.
Pinagsamang pamamahala ng Iran at Oman – Ipinaliwanag din ni Ajorloo ang paraan ng pamamahala ng Strait of Hormuz pagkatapos ng 60-araw na panahon: "Sa una, iminungkahi ng Amerika ang pinagsamang pamamahala ng Strait of Hormuz; ngunit ang kasalukuyang teksto ay patungo sa usapan ng Iran at Oman tungkol sa pamamahala at mga serbisyong pandagat sa Strait of Hormuz." Batay sa kasunduang ito, ang paraan ng pamamahala ng pagdaan sa kipot at ang paraan ng pagbibigay ng mga serbisyong pandagat at pagkolekta ng mga kaugnay na bayad ay ipinagkatiwala sa Iran at Oman bilang mga baybaying bansa ng kipot.
Ang ikalimang probisyon ng memorandum, kasama ang ikaapat na probisyon (kumpletong pag-alis ng naval blockade sa loob ng 30 araw), ay nagtitiyak ng unti-unting muling pagbubukas ng Strait of Hormuz habang pinapanatili ang operational na soberanya ng Iran sa estratehikong daang ito.
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