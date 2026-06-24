Video| Senador ng Amerika: Ang digmaan sa Iran ay nagpakita na ang bansang ito ay hindi madaling sumuko

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senador ng Amerika: Ang digmaan sa Iran ay nagpakita na ang bansang ito ay hindi madaling sumuko
Si Bruce Marks, dating senador mula sa Pennsylvania, na binanggit ang mga resulta ng paghaharap sa Iran ay nagpahayag na ang pagbabago ng mga pananaw ng mga Iranian ay hindi kasing dali ng inaakala.
Sinabi niya na ang digmaan laban sa Iran ay nagdala ng mahahalagang aral para sa Amerika at idinagdag na marahil ang Washington ay dapat na mas nag-isip bago ang ilang mga desisyon at aksyon.
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