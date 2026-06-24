Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinasakop na Jerusalem – JNS Policy Conference (Hunyo 23, 2026) – Inihayag ni Naftali Bennett, dating punong ministro ng Zionist regime, noong Martes sa JNS conference sa Jerusalem na ang kanyang gobyerno noong 2021-2022 ay lihim na nagpuslit ng sampu-sampung libong Starlink satellite internet receivers sa Iran. Ang layunin ni Bennett sa hakbang na ito ay tulungan ang mga nagpoprotesta na mag-coordinate at mag-organisa ng mga anti-government na aksyon na may pangwakas na layunin na "ibagsak ang gobyerno ng Iran."
Sa kanyang talumpati, sinabi ni Bennett na ang planong ito ay kinabibilangan ng "proseso ng pagbili at pagpupuslit ng sampu-sampung libong Starlink receivers sa Iran na nagbigay-daan sa pagpapatuloy ng internet at social media." Ang Starlink, na pag-aari ng SpaceX ni Elon Musk, ay walang opisyal na lisensya na gumana sa Iran, ngunit kinumpirma noon ni Musk na ang serbisyong ito ay aktibo sa Iran.
Sa pagpuna sa kasalukuyang gobyerno ni Benjamin Netanyahu, idiniin ni Bennett na ang planong ito ay natigil pagkatapos ng kanyang termino bilang punong ministro: "Sa kasamaang-palad, ang kasalukuyang hindi mahusay na gobyerno ng Israel ay tumigil dito, at noong naganap ang mga protesta, ang imprastrakturang iyon ay wala." Ang tanggapan ni Netanyahu ay hindi pa tumugon sa mga pahayag ni Bennett.
Si Bennett, na namumuno sa isang right-wing party at itinuturing na isa sa mga kandidato na makikipagkumpitensya kay Netanyahu sa paparating na halalan ng Israel (sa Oktubre 2026 sa pinakahuli), ay nagpahayag na kung siya ay bumalik sa kapangyarihan, ipagpapatuloy niya ang kanyang mga pagsisikap na pahinain at ibagsak ang gobyerno ng Iran, at ang mga hakbang na ito ay maaaring magsama ng economic at industrial sabotage.
Kapansin-pansin na ilang beses nang inakusahan ng Iran ang Israel at Amerika ng pagpupuslit ng Starlink equipment upang pahinain ang panloob na seguridad nito. Gayundin, batay sa mga nakaraang ulat, ang gobyerno ng Amerika ay lihim ding naglipat ng libu-libong Starlink device sa Iran.
..........
328
Your Comment