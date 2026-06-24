Video| O Abu Fadl Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-O Abu Fadl
Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran.
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328
O Abu Fadl Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-O Abu Fadl
Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran.
..........
328
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