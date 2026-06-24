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Video| O Abu Fadl Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran

24 Hunyo 2026 - 10:51
News ID: 1831015
Video| O Abu Fadl Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran

O Abu Fadl Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-O Abu Fadl

Ang pagkapit kay Abul Fadl ay isang kahilingan ng mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran.

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