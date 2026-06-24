Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York – The Atlantic (Hunyo 24, 2026) – Ang publikasyong ito sa isang pagsusuri na pumupuna sa pag-atake ng Amerika sa Iran ay inilarawan ang digmaang ito bilang tiyak na mabibigo mula sa simula, at isinulat na ang mga kahihinatnan nito para sa Washington ay hindi bababa sa isang sakuna. Ayon sa publikasyong ito, ang halaga ng hindi sanay na digmaang ito upang muling matutunan ang aral na "ang air power lamang ay hindi nagtitiyak ng tagumpay" ay napakabigat para sa Washington.
Batay sa ulat na ito, ang kapansin-pansing pagbaba ng mga reserbang armas ng Amerika, ang pinsala sa military credibility nito, ang pagkasira ng mga dayuhang relasyon, at ang pagpapalakas ng estratehikong posisyon ng Iran ay kabilang sa pinakamahalagang resulta ng paghaharap na ito. Isinulat ng The Atlantic sa pagtatapos ng artikulong ito: Ang mga kahihinatnan ng hindi sanay na aksyon ng digmaang ito ay "sakuna" sa lahat ng aspeto. Ang arsenal ng bala ng Amerika ay lubhang naubos at ang bansang ito ay nahaharap sa mga seryosong hamon sa muling pagtatayo ng kakayahang militar nito.
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