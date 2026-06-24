Tehran – Mehr News Agency (Hulyo 3, 2026) – Ngayong Miyerkules, Hulyo 3, 2026 (3 Tir 1405), kasabay ng ikasiyam ng Muharram 1448 AH, ay ang Tasu'a. An

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Mehr News Agency (Hulyo 3, 2026) – Ngayong Miyerkules, Hulyo 3, 2026 (3 Tir 1405), kasabay ng ikasiyam ng Muharram 1448 AH, ay ang Tasu'a. Ang mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein sa buong Iran at mundo ay nagluluksa ngayon para kay Abul Fadl al-Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) at sa mga tapat na kasama ng Panginoon ng mga Martir.
Ang Tasu'a, ang ikasiyam na araw ng Muharram, ay ang paunang salita sa pinakamalaking epiko ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang Ashura. Ngayon, si Imam Hussein at ang kanyang mga kasama ay kinubkob sa Karbala, at sa gabi ng Tasu'a, hiniling ng Imam sa kanyang mga kasama na manatiling tapat sa kanilang tipan sa kanya nang may kamalayan, o gamitin ang kadiliman ng gabi upang umalis at iligtas ang kanilang sariling buhay. Sa gabing ito, ipinahayag ni Abul Fadl al-Abbas at ng 72 tapat na kasama ni Imam Hussein ang kanilang katapatan sa kanya.
Sa kasalukuyan, ang mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein sa iba't ibang lungsod at nayon ng Iran, sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga prusisyon ng pagluluksa at pagpapalo ng dibdib, ay nagluluksa para sa tagapagdala ng pamantayan ng Karbala. Sa okasyong ito, ang mga oras ng panalangin ngayon ay ang mga sumusunod:
Greater Tehran:
· Fajr: 03:12
· Pagsikat ng araw: 04:49
· Dhuhr: 12:08
· Paglubog ng araw: 19:27
· Maghrib: 19:45
· Hatinggabi: 23:19
Ang mga seremonya ng pagluluksa ng Tasu'a ay ginaganap sa banal na dambana ni Hazrat Abdul Azim al-Hasani, Jamkaran Mosque, at mga Hussainiya sa buong bansa, at ang mga television network ay nagsasahimpapawid nang live ng mga ritwal ng pagluluksa na ito.
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