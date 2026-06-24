Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 24, 2026) – Ang Senado ng Amerika noong Martes, sa pamamagitan ng pagpasa ng isang resolusy

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 24, 2026) – Ang Senado ng Amerika noong Martes, sa pamamagitan ng pagpasa ng isang resolusyon na tinatawag na "War Powers," ay nag-obliga kay Donald Trump, Pangulo ng bansa, na kumuha ng pahintulot mula sa Kongreso upang ipagpatuloy ang anumang military operations laban sa Iran.
Ang resolusyong ito, na ipinasa na may 50 boto pabor laban sa 48 boto laban, pagkatapos na ipasa ito ng House of Representatives noong unang bahagi ng buwang ito, ngayon sa unang pagkakataon mula nang ipasa ang War Powers Act noong 1973, ang parehong kapulungan ng Kongreso ay nagpasa ng gayong resolusyon laban sa isang pangulo. Batay sa teksto ng resolusyong ito, hiniling sa pangulo na "alisin ang sandatahang lakas ng Estados Unidos mula sa mga labanan laban sa Islamic Republic of Iran, maliban kung ang Kongreso ay magbigay ng pahintulot para sa pagpapatuloy ng military action."
Lamat sa Republican Party
Apat na senador ng Republican, kasama ang karamihan ng mga Democrat, ang bumoto pabor sa resolusyong ito, at isang Democrat lamang ang tumutol dito. Ang apat na senador ng Republican ay sina Susan Collins mula sa Maine, Lisa Murkowski mula sa Alaska, Bill Cassidy mula sa Louisiana, at Rand Paul mula sa Kentucky, na sumama sa mga Democrat. Si John Fetterman mula sa Pennsylvania ang tanging Democrat na bumoto laban sa resolusyong ito. Dalawang senador ng Republican, sina Mitch McConnell at Dave McCormick, ay absent sa botohan.
Matinding reaksyon ni Trump
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, bilang tugon sa botong ito, ay tinawag itong isang "walang saysay" at "hindi napapanahon" na aksyon, at tinawag ang apat na senador ng Republican bilang "mga talunang Republican." Sumulat si Trump sa Truth Social na inilagay niya ang Iran sa pinakamahinang posibleng kalagayan at handang tumanggap ng anumang konsesyon, ngunit ang botong ito ay nagpahirap sa proseso ng usapan. Inilarawan din niya ang hakbang na ito bilang "pagtulong at pagbibigay-luwag sa kaaway" ng Iran.
Simbolikong kahalagahan; hindi legal
Sa kabila ng pagpasa sa parehong kapulungan, ang resolusyong ito, dahil ito ay ipinasa bilang isang "Concurrent Resolution," ay hindi nangangailangan ng pirma ng pangulo upang maging batas, at higit sa lahat ay may simbolikong katangian. Ipinahayag din ng White House na ang resolusyong ito ay "hindi maipapatupad" at ang administrasyong Trump ay hindi ito papansinin.
Gayunpaman, naniniwala ang mga analyst na ang botong ito ay nagpapakita ng "malalim na lamat sa naghaharing partido" at pagtaas ng hindi kasiyahan sa pamamahala ng digmaan ni Trump. Ang resolusyong ito ay ipinasa kasabay ng kahilingan ng Pentagon para sa 80 bilyong dolyar na karagdagang badyet upang tustusan ang mga gastos ng digmaan sa Iran.
..........
328
Your Comment