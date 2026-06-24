Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Anunsyo ng Cyber Command ng bansa tungkol sa pagkagambala sa mga serbisyong nakabatay sa card ng bangko.
Ang National Cyber Command Center, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang anunsyo, ay opisyal na nagpahayag na ang pagkagambala na naganap sa mga card-based na sistema ng ilang malalaking bangko kabilang ang Melli, Saderat, at Tejarat ay sanhi ng isang naka-target na cyber attack sa mga kaugnay na imprastraktura. Idiniin ng center na ito na upang harapin ang pag-atakeng ito, ang mga depensibong hakbang ay mabilis na naisaaktibo at ang bahagi ng mga card-based na serbisyo ay pansamantalang inalis upang maprotektahan ang seguridad ng data at mga ari-arian ng mga kliyente at maiwasan ang mga posibleng pang-aabuso.
Sa kasalukuyan, ang mga espesyalistang cyber security team at infrastructure expert ay patuloy na nagmo-monitor ng mga sistema at nag-aayos ng mga epekto ng pag-atakeng ito upang maisagawa ang kumpletong pagpapanumbalik ng mga serbisyo nang may pinakamataas na antas ng seguridad. Tiniyak ng Cyber Command sa mga mamamayan sa pagtatapos na ang seguridad ng impormasyon at mga ari-arian ng pagbabangko ng mga tao ay nasa ganap na prayoridad, at ang anumang mapaminsalang aksyon sa cyberspace ay haharapin nang may tiyak at espesyalistang aksyon.
Tehran – National Cyber Command Center (Hunyo 24, 2026) – Ito ang pangalawang malawakang cyber attack sa sistema ng pagbabangko ng Iran sa loob ng wala pang dalawang linggo. Bago ito, noong Hunyo 14, ang apat na bangko ng Melli, Tejarat, Saderat, at Tose'e Saderat ay naging target ng pag-atake na humantong sa pagkagambala sa mga elektronikong serbisyo, ATM, at POS terminal. Inilarawan ng Bank Coordination Council sa oras na iyon ang pag-atake na ito bilang "limitado" at idiniin ang kawalan ng pag-access sa impormasyon ng mga kliyente.
Gayunpaman, ipinahayag ng mga opisyal ng bangko noong Hunyo 23 na ang mga cyber attack ay muling nakagambala sa sistema ng pagbabangko. Sa pagkakataong ito, ang mga bangko ng Melli, Saderat, at Tejarat ay naapektuhan at ang kanilang mga card-based na serbisyo ay ganap na tumigil. Isang hacking group na may pangalang "Black Wolves" ang kumuha ng responsibilidad para sa pag-atakeng ito, bagaman hindi pa kinukumpirma ng mga Iranian official ang pag-aangkin na ito.
Ang lawak ng mga pagkagambala ay napakalaki na hindi bababa sa walong bangko, kabilang ang Pasargad, Mellat, Sepah, at Resalat, ay nahaharap din sa mga seryosong problema. Ang ilang domestic media ay nag-ulat ng pagkagambala sa mga banking system mula noong umaga ng Martes. Isang miyembro ng Economic Commission ng Parliament ay nagbabala na ang kumpletong pagbabalik ng mga serbisyo ay maaaring tumagal ng hanggang dalawang linggo.
Ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa sensitibong panahon kung kailan ang Iran ay nakikipag-usap pagkatapos ng digmaan sa Amerika at muling itinatayo ang imprastraktura nito. Naniniwala ang mga analyst na ang pagtaas ng cyber attacks sa kritikal na imprastraktura ng Iran, kabilang ang pinansyal na sektor, ay nagpapakita ng paglitaw ng cyberspace bilang isang estratehikong larangan ng kompetisyon sa Gitnang Silangan. Inihayag ng Central Bank ng Iran na ang mga problema ay naayos na noong umaga ng Hunyo 24 at ang mga serbisyo ay unti-unting babalik sa normal.l.
..........
328
Your Comment