🇺🇸 Ang Posisyon ng US: Isang "Major Concession" mula sa Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang mga ulat mula sa mga pandaigdigang midya ay nagpapatunay sa isang makabuluhang pagbabago sa diplomasya sa Lebanon, kung saan ang Iran at Hezbollah ay pormal nang isinama sa isang bagong mekanismo ng pamamagitan na hindi kasama ang Israel, France, at UNIFIL.
Narito ang mga pangunahing detalye tungkol sa pagbabagong ito:
· Bagong Mekanismo ("De-confliction Cell"): Ang mekanismong ito ay nilikha sa ilalim ng isang "direct US-Iranian track" upang wakasan ang mga operasyong militar sa Lebanon. Kabilang dito ang pagtatatag ng isang "de-confliction cell" na kinabibilangan ng gobyerno ng Lebanon at pinapadali ng mga tagapamagitan na sina Qatar at Pakistan.
· Pagbubukod sa mga Tradisyonal na Manlalaro: Nilinaw ng joint statement na ang bagong kasunduan ay hindi kasama ang Israel at tila hindi rin kasama ang France at UNIFIL, na dating sangkot sa peacekeeping sa Lebanon.
· Tugon ng Israel: Mariing tinutulan ng Israel ang mekanismong ito. Tinawag ni Pangulong Isaac Herzog ang pag-uugnay ng Iran sa Lebanon bilang "Iranian extortion" at iginiit na ang anumang negosasyon ay dapat gawin ng dalawang bansa mismo. Pinaalalahanan din ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang IDF ay may ganap na kalayaan sa pagkilos upang harapin ang mga banta sa Lebanon.
· Tunggalian sa loob ng Administrasyong US: May ulat ng pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng grupo ni Bise Presidente JD Vance, na responsable sa negosasyon sa Iran, at ng State Department sa ilalim ni Marco Rubio. Ang State Department ay umano'y sumalungat sa paglikha ng "cell" na ito, sa paniniwalang ito ay sumisira sa direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon.
· Papel ng Qatar at Iran: Pinuri ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang bagong mekanismo, na tinawag itong "major progress" at sinabing ang unang tunay na pagsubok ay ang epektibidad ng "de-confliction cell" na ito. Ang Qatar naman ay kumilos upang suportahan ang mga kaalyado nitong Iranian at nakuha ang kasunduan ng administrasyong US para sa bagong kasunduan.
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