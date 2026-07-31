Video| Pagdating ni Ayatollah Ramezani sa Najaf

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdating ni Ayatollah Ramezani sa Najaf Ashraf para sa Pandaigdigang Seremonya ng Paglalakad ng Arbaeen.
Si Ayatollah "Reza Ramezani," Pangkalahatang Kalihim ng World Assembly of Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), ilang oras na ang nakalilipas ay dumating sa Najaf Ashraf kasama ang kanyang delegasyon upang lumahok sa pandaigdigang seremonya ng paglalakad ng Arbaeen.
Batay sa iskedyul ng paglalakbay na ito, inaasahan na ang ilang mga personalidad, opisyal, at relihiyosong lider mula sa iba't ibang relihiyon ay makikipagkita at makikipag-usap sa Pangkalahatang Kalihim ng World Assembly of Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).
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