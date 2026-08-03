Kung ang Ashura ay naganap ngayon, aling salaysay ang magiging trending sa mga social network?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Hujjat al-Islam wal-Muslimin Muhammad Hussain Amin, manunulat at mananaliksik na panrelihiyon, sa isang eksklusibong sulatin para sa ABNA, ay sinuri ang mga dimensyong pangmedia ng pangyayari ng Ashura at iniharap ang mahalagang tanong na ito: kung ang pag-aalsa ni Imam Hussein ay naganap sa ating panahon at sa pagkakaroon ng mga makabagong media, paano magiging ang pormasyon ng mga media at paano haharapin ni Zaynab al-Kubra ang imperyo ng kasinungalingan. Malinaw na ipinapakita ng kasaysayan na ang sandata ng mga salita at paglikha ng imahe ay minsang mas epektibo kaysa sa pinakamatagumpay na mga espada, at ang pagpapanatili ng tunay na salaysay sa harap ng bagyo ng pagbaluktot ay isang misyon na laging nakabigat sa balikat ng mga gising na tagapagtaguyod ng katotohanan.
Sa maingay na mundo ngayon, ang una at pinakamatagumpay na sandata ng mga mapang-api upang harapin ang daloy ng katotohanan ay ang paggamit ng mabigat at tahimik na sandata ng media. Kung ang Ashura ay naganap sa ating panahon, ang media na nakadepende sa daloy ng kayamanan at kapangyarihan, bago pa man makabunot ng espada mula sa kaluban nito, ay magsisimula ng pambobomba sa opinyon publiko nang buong lakas. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong kasangkapan at kumplikadong mga teknik ng psychological operations, gagamitin nila ang lahat ng kanilang kakayahan upang ipakita ang repormista at banal na pag-aalsa ng Panginoon ng mga Martir bilang isang iligal na paghihimagsik laban sa pampublikong kaayusan. Tulad noong taong 61 AH, sinubukan din nina Ubaydullah ibn Ziyad at Yazid, sa pamamagitan ng paglalagay ng tatak na "paghihimagsik laban sa pinuno ng panahon," na sirain ang maliwanag na mukha ng Imam sa mga hindi nakakaalam na masa.
Ang napakalaki at magastos na makina ng propaganda ng mga Umayyad, kung mayroon silang mga social network, satellite, at pandaigdigang media, sa pamamagitan ng walang-awang pagputol-putol ng mga pahayag ng Imam at ng kanyang tapat na mga kasamahan, ay ibabaligtad ang katotohanan sa kanilang pabor. Walang alinlangan, sa pamamagitan ng paggawa ng mga pekeng balita at organisadong kasinungalingan, lilikha sila ng pagkakabaha-baha at pagdududa sa mga tao upang ang katotohanan at kasinungalingan ay magkahalo. Ang Banal na Qur'an, nang may pambihirang kahusayan, ay nagpapahayag ng palaging pamamaraang ito ng mga mapagkunwari at mapang-api: "Nais nilang patayin ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ngunit ang Diyos ay nagpapatuloy ng Kanyang liwanag, kahit na ayaw ng mga hindi nananampalataya." Sila ay laging nagnanais na patayin ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga (mapanlinlang na) bibig at propaganda.
Sa hindi pantay at walang-awang digmaang ito, ang makina ng media ng madilim na prente ay hindi magkukulang sa anumang hindi etikal na aksyon. Ang matinding censorship ng balita ng kampo ng katotohanan, ang boycott ng mga nagbibigay-liwanag at nagpapagising na mensahe ni Imam Hussein, at ang pagpapalaki sa walang laman at ilusyon na kapangyarihan ng hukbo ni Yazid ay bahagi lamang ng madilim na senaryo na ito. Susubukan nilang, sa pamamagitan ng paglikha ng takot at pananakot sa cyberspace at mga network ng komunikasyon, na hadlangan ang mga posibleng kasamahan ng Imam na sumali sa prusisyon ng pag-ibig, at sa pamamagitan ng paglikha ng isang spiral ng katahimikan, magpapataw ng mabigat na media isolation sa prente ng katotohanan.
Pagkubkob ng balita at mga teknik ng psychological operations ng prente ng kasinungalingan
Isa sa pinakamahalaga at mapaminsalang estratehiya ng media ng prente ng kasinungalingan sa pagharap sa mga banal na pag-aalsa ay ang pagkubkob at pagharang ng balita. Kung ang pangyayari ng Ashura ay naganap ngayon, ang mga algorithm ng social network at ang mga higanteng media ng mundo ay iaayon upang ang boses ng pagiging api at paghahangad ng katotohanan ng prusisyon ni Imam Hussein ay hindi kailanman maririnig ng mga malayang tao sa mundo. Sa pamamagitan ng malawakang pagharang sa mga user account at sistematikong pagtanggal ng mga nilalamang may kaugnayan sa pag-aalsa, gagawa sila ng isang madilim na archive ng mga katotohanan upang ang kakaiba at masakit na tawag na "Mayroon bang tagatulong na tutulong sa akin?" ay makalimutan sa gitna ng ingay ng mga dilaw na media at nakakaaliw na balita.
Bukod sa matalim na talim ng censorship, ang paninira sa pagkatao, virtual assassination, at walang-awang pagpapalabas ng masamang imahe laban sa mga kilalang personalidad ng prente ng katotohanan ay agad na ilalagay sa adyenda ng mga Yazidi media. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga cyber army at pag-activate ng mga internet robot, gagawa sila ng mga trending hashtag laban sa kilusan ng Ashura upang madaling mapalitan ang martir at ang berdugo sa opinyon publiko. Ito ang malaking panganib na binalaan ni Amir al-Mu'minin Ali taon bago ang Ashura; ang mga fitna ay tiyak na nagsisimula kung saan ang pagnanasa ay nahahalo sa mga banal na utos at ang kasinungalingan ay nagbibihis ng katotohanan upang patayin ang katotohanan.
Sa kabila ng lahat ng mabibigat na pagsalakay na ito, ang marangal na kasaysayan ng Shiism ay nagpatunay na ang dugo ay laging nananaig laban sa espada at ang liwanag ng katotohanan laban sa kadiliman ng kasinungalingan. Bagama't ang pagkubkob ng balita ay maaaring manlinlang sa opinyon publiko sa maikling panahon at maglagay ng alikabok sa mukha ng araw, ang mensaheng nagmumula sa dalisay na kalikasan at banal na katapatan, tulad ng isang malinaw na bukal, ay nagbubukas ng daan nito sa gitna ng pinakamahirap na hadlang ng pagbaluktot. Sa ating panahon din, ang mga matapat na media at mga gising na tao, sa kabila ng lahat ng mga limitasyon, ay maaaring, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at jihad ng pagpapaliwanag, sirain ang mga kumplikadong plano ng imperyo ng media ng Kanluran.
Zaynab al-Kubra; ang walang-kapantay at tagapagwasak ng pagkubkob na media.
Sa gitna ng bawat digmaan ng salaysay at propaganda barrage, may matinding pangangailangan para sa isang matapang, may kamalayan, at tapat na tagapagsalaysay upang wasakin ang monopolyo ng media ng kaaway sa kanyang matalas na pananalita. Sa dakilang pangyayari ng Ashura, ang walang-kapantay at mahalagang papel na ito ay nasa balikat ng Aqila ng Banu Hashim, si Zaynab al-Kubra, at Imam Sajjad. Kung ang Ashura ay naganap ngayon, ang nag-aapoy at nagpapagising na mga sermon ni Zaynab al-Kubra sa Kufa at Sham ay magkakaroon ng higit na mabisa at matagumpay na tungkulin kaysa sa pinakamalakas na internasyonal na news network. Sa pamamagitan ng matibay, madamdamin, at kasabay nito ay epikong pananalita, kanyang ginupol ang lahat ng mga sinulid ng kasinungalingan ng makina ng propaganda ng mga Umayyad at inagaw ang mahimbing na tulog mula sa mga mata ng mga mapang-api.
Ang dakila at himalang sining ni Zaynab al-Kubra ay sa hindi niya pagpayag na ang malupit na kaaway ang tanging tagapagsalaysay ng pangyayari sa Karbala sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng maximum na paggamit ng mga umiiral na kapasidad, tulad ng matinding talumpati sa harap ng mga nalinlang na tao at direktang debate sa mga pinuno ng kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsagawa ng isang napakalaking jihad sa larangan ng pagpapaliwanag. Doon, nang tanungin siya ni Ubaydullah ibn Ziyad nang may pangungutyang tono: "Paano mo nakita ang gawa ng Diyos sa iyong kapatid?" Ang Kanyang Kabanalan, sa pamamagitan ng pananalitang tulad ng isang pabigat na bumabagsak sa ulo ng malupit, ay sumagot: "Wala akong nakita kundi kagandahan." Ang maikling pangungusap na ito ay isang walang-kapantay na obra maestra ng media sa pagsasawalang-bisa ng psychological operation ng kaaway.
Ngayon din, ang mga tunay na tagasunod ng paaralan ng Ashura ay may mabigat na tungkulin na, sa pamamagitan ng pagsunod at paggaya sa dakilang babaeng ito, ay magkaroon ng aktibo, matapang, at matalinong presensya sa larangan ng digmaan ng mga salaysay. Hindi tayo maaaring maging pasibong manonood lamang ng pagmamanipula ng mga katotohanan ng mga ahensya ng kasinungalingan. Tungkulin natin na, sa pamamagitan ng tumpak na pagkilala sa mga makabagong kasangkapan, paggawa ng mataas na kalidad at masining na nilalaman, at may pusong puno ng katiyakan, na iparating ang malinaw na mensahe ng Ashura—na siyang kalayaan, paghahangad ng katarungan, at paninindigan laban sa pang-aapi—sa mga uhaw na tainga ng mundo.
Mga sanggunian at talababa
[1] Ibn Athir, Izz al-Din, Al-Kamil fi al-Tarikh, Tomo 4, p. 42. (Tumutukoy sa mga sulat ng mga Yazidi at ang paratang ng paghihimagsik laban sa pinuno laban sa Imam).
[2] Ang Banal na Qur'an, Surah As-Saff, Talata 8.
[3] Muqram, Sayyid Abd al-Razzaq, Maqtal al-Husayn, p. 315. (Tumutukoy sa panawagan ng Panginoon ng mga Martir para sa tulong sa araw ng Ashura).
[4] Nahj al-Balaghah, Sermon 50. (Tumutukoy sa sermon ni Amir al-Mu'minin tungkol sa paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan: "Ang simula ng paglitaw ng mga kaguluhan ay ang pagsunod sa mga pagnanasa...").
[5] Sayyid ibn Tawus, Al-Luhuf 'ala Qatla al-Tufuf, p. 160. (Paglalarawan ng debate ni Aqila ng Banu Hashim kay Ibn Ziyad sa Kufa).
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