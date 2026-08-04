Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ayatollah Ramezani: Ang Arba'een ay pagpapakita ng Ghadir at pagpapatuloy ng kilusan ni Hussein
Si Ayatollah Reza Ramezani, Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt, sa harap ng mga pilgrim ng Ahl al-Bayt University ng Iraq, ay itinuring ang Arba'een bilang pagpapatuloy ng Ghadir at konkretong pagpapakita ng kilusan ni Hussein, at idiniin na ang Ashura ay nagligtas sa Islam mula sa pagkaligaw at pagbabalik ng kawalang-muwang, at ipinarating ni Zaynab al-Kubra ang mensaheng ito sa mundo.
Sa pagsasabing ang Islam ngayon ay nakatayo laban sa mga mapang-aping kapangyarihan, sinabi niya na ang napakalaking kilusan ng Arba'een ay nagpapadala ng mensahe ng "Higit sa atin ang kahihiyan" sa mundo at hindi dapat pahintulutan na masira ang daloy na ito; sapagkat ang Arba'een ay simbolo ng paninindigan laban sa pang-aapi at pagpapasakop.
Binigyang-diin din ng Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt na ang Arba'een ay naghahanda ng daan para sa pandaigdigang kamalayan at paunang yugto ng pagpapakita, at sa pagtukoy sa paglawak ng hilig sa espiritwalidad sa mundo, idiniin niya na ang kilusan ng Arba'een ay naglalarawan ng tamang landas ng kasaysayan tungo sa pagsuporta sa mga inaapi at pagharap sa mga mapang-api.
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