Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Arba'een noon prayer sa Karachi; pagtitipon ng libu-libong nagluluksa ng Husayni
Ang Arba'een noon prayer ng Husayni ay ginanap sa lungsod ng Karachi, Pakistan, na dinaluhan ng libu-libong nagluluksa kay Imam Hussein.
Ang mga kalahok, pagkatapos mag-alay ng panalangin, na may hawak na mga larawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko at ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, ay sinunog ang mga bandila ng Amerika, Israel, at India.
Karachi – Ahensyang Balita ng Pakistan – Kasabay ng Arba'een ng Husayni, libu-libong nagluluksa at tagahanga ng Ahl al-Bayt sa lungsod ng Karachi, Pakistan, sa malawakang pagdalo sa isa sa pinakamalaking Hussainiya ng lungsod na ito, ay nagsagawa ng Arba'een noon prayer. Ang napakalaking pagtitipon na ito, na ginanap nang may kaayusan at karangalan, ay nagpakita ng isang eksena ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng Islamikong ummah at ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagpalo sa dibdib at pag-awit ng mga elehiya, ay nagpahayag ng kanilang debosyon sa sambahayan ng Propeta.
Pagkatapos ng panalangin, ang mga nagluluksa, na may hawak na mga larawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko at ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, at sa pamamagitan ng pagsunog sa mga bandila ng Amerika, ng Zionist regime, at ng India, ay nagpakita ng kanilang pagkasuklam sa mga dominante at kriminal na patakaran ng mga bansang ito, lalo na sa Palestine at Lebanon. Ang simbolikong pagkilos na ito, na sinamahan ng mga anti-imperyalistang slogan, ay muling naglarawan ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga bansang Muslim sa rehiyon at ng mga adhikain ng paglaban at pakikibaka laban sa pang-aapi. Hanggang Agosto 5, 2026, ang mga larawan at balita ng maringal na pagtitipon na ito ay may malawak na pagpapalaganap sa Pakistani at rehiyonal na media.
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