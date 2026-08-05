Pagninilay sa Qur'an ngayon
Talata ng Qur'an ngayon
Surah Al-Ma'idah (5:35)
"Kayong mga sumasampalataya! Matakot kayo kay Allah, humanap kayo ng paraan upang mapalapit sa Kanya, at magsikap sa Kanyang landas upang kayo ay magtagumpay."
Pagninilay:
Itinuturo sa atin ng talatang ito na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa taqwa—ang may paggalang at pagsunod kay Allah. Inuutusan tayong hanapin ang wasilah (paraan ng paglapit) sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuting gawa, at ng mga paraang Kanyang itinakda, habang taos-pusong nagsisikap sa Kanyang landas. Ang sinumang mamuhay nang may taqwa at katapatan ay umaasa sa awa at tagumpay na ipinangako ni Allah.
..........
328
Your Comment