Pagninilay sa Hadith ngayon
Hadith ng araw
Ang Sugo ni Allah ay nagsabi:
"Si Allah ay Mahabagin. Minamahal Niya ang mga taong mahabagin, at inilaan Niya ang Kanyang awa para sa bawat nagpapakita ng habag."
Kanz al-'Ummal, Hadith no. 10381
Pagninilay:
Ang awa at kabaitan ay kabilang sa pinakamamahal na katangian sa paningin ni Allah. Kapag tayo ay mahabagin sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, at maging sa mga hayop, tinatamo natin ang Kanyang pagmamahal at awa. Ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may malaking gantimpala sa harap ni Allah.
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