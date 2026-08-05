Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang linggo matapos ang lindol sa Japan; 8,000 katao sa mga kanlungan sa gitna ng init at kakulangan ng tubig
Isang linggo matapos ang lindol na may lakas na 7.1 magnitude sa lalawigan ng Kumamoto sa Japan, mahigit 8,000 katao ang nananatili sa mga pansamantalang evacuation center.
Habang humigit-kumulang 150 evacuation center ang nananatiling bukas, tinatayang 12,000 gusali ang napinsala ng lindol noong Hulyo 28.
Batay sa opisyal na estadistika, ang bilang ng mga namatay hanggang ngayon ay umabot sa 38.
Tokyo – Ahensyang Balita ng Kyodo – Isang linggo na ang lumipas mula nang ang mapangwasak na 7.1 magnitude na lindol sa Kumamoto prefecture sa timog Japan, at mahigit 8,000 katao ang nananatili sa 150 temporary evacuation center. Batay sa pinakabagong opisyal na estadistika, ang bilang ng mga namatay ay umabot sa 38 at humigit-kumulang 12,000 residential at komersyal na gusali ang ganap na nawasak o nagtamo ng malubhang pinsala. Ang rescue operations ay nagpapatuloy habang ang matinding init ng tag-araw at kakulangan ng malinis na inuming tubig ay lubhang nagpapahirap sa mga kondisyon ng pamumuhay ng mga lumikas. Ang pamahalaan ng Japan, sa pagpapadala ng emergency water supplies at pagtatayo ng mga cooling center, ay nagsisikap na maiwasan ang mga pangalawang krisis tulad ng heatstroke at nakakahawang sakit. Gayunpaman, ang field reports ay nagpapahiwatig na maraming bulubundukin at rural na lugar ang hindi pa nakakatanggap ng sapat na tulong at ang mga rescue team ay nahihirapang buksan ang mga saradong daan.
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