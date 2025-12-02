Istifta mula kay Ayatollah Sistani hinggil sa mga Imam ng Kongregasyong May Sahod at ang mga Maling Interpretasyon sa Media

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pagkalat ng pinakahuling istifta (konsultasyong pang-jurisprudensya) mula kay Ayatollah Sistani tungkol sa hindi pag-iqtidā (hindi pagsunod sa pagdarasal sa likod) ng mga Imam ng kongregasyon na tumatanggap ng sahod mula sa gobyerno ay nagdulot ng maling interpretasyon at politisadong pag-unawa.
Gayunman, ang naturang tugon ay hindi isang tiyak na hatol at hindi rin ito pahayag pampulitika, kundi isang rekomendasiyong pang-ingat (iḥtiyāt) sa larangan ng fiqh.
Ang usaping ito ay may mahabang kasaysayan sa jurisprudensiyang Islamiko, at ang prinsipyo nito ay sumasaklaw sa lahat ng pamahalaan, hindi lamang sa Republika Islamika.
Mismong si Ayatollah Sistani ay malinaw na nagpaliwanag na ang dahilan ng pag-iingat ay ang posibleng pagkawala ng independensiya ng Imam ng kongregasyon.
Kung may tiyak na katiyakan na ang Imam ay nananatiling malaya at walang impluwensiya ng estado, walang anumang problema ang pagdarasal sa likod niya.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Fiqh-Based Caution, Not Political Pronouncement
Ang istifta ay isang jurisprudential advisory, hindi isang fatwa na may pamimilit.
Sa tradisyon ng Shia fiqh, karaniwan ang mga ganitong iḥtiyāṭ (precautionary rulings) upang mapanatili ang integridad ng pagsamba, lalo na kapag may posibilidad ng conflict of interest.
2. Independence of the Imam as a Core Principle
Ang batayan ng pag-iingat ay ang pangamba na ang Imam ng kongregasyon, kapag umaasa sa sahod ng isang estado, ay maaaring mawalan ng ganap na kalayaan sa relihiyosong tungkulin.
Ang prinsipyong ito ay matagal nang tinalakay sa iba't ibang madhāhib at hindi eksklusibo sa anumang modernong pamahalaan.
3. Contextual and Case-by-Case Evaluation
Mahalaga sa pahayag ni Ayatollah Sistani ang salitang “kung may katiyakan sa independensiya.”
Ibig sabihin, ang hatol ay hindi absolut.
Ang hatol ay nakabatay sa:
personal na pagkilala sa integridad ng Imam,
kalagayan ng lokal na komunidad,
at ang antas ng impluwensiyang maaaring idulot ng estado.
4. Media Misinterpretation
Ang maling pagbibigay-kahulugan ng ilan sa media ay karaniwang bunga ng:
paghahalo ng fiqh at politika,
pag-alis ng tugon sa tamang konteksto,
at pagbasa sa istifta bilang isang pahayag pampulitika—na hindi nito intensiyon.
Ang masusing pagbasa sa orihinal na sagot ay nagpapakitang ito ay rekomendasyong pang-ispiritwal na nagtataguyod ng integridad ng pagsamba, hindi isang posisyong politikal.
