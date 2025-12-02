Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang kilalang eksperto sa Syria, si Dr. Rafiq Lotf, ay nagsabi sa kanyang pakikipanayam sa ABNA24 Ahensyang Balita:
Ang operasyon sa Beit Jinn, taliwas sa pahayag ng kalaban na tinawag itong “limitadong misyon para sa pag-aresto”, ay sa katunayan isang agresibong hakbang at bahagi ng isang expansionist na proseso upang patibayin ang permanenteng presensya ng rehimen sa katimugang Syria.
“Ang pangunahing layunin ni Julani ay mapanatili ang kanyang puwesto, hindi ang proteksyon ng teritoryo ng Syria. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Julani ay produkto ng British influence, at hindi siya maaasahan sa anumang proyekto ng paglaban. Ang anumang pahayag niya tungkol sa paglaban ay hindi higit sa isang cover upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Ang Operasyon sa Beit Jinn at Geopolitikal na Konteksto
Ayon sa analisis ni Dr. Lotf, ang Beit Jinn ay hindi lamang lokal na insidente kundi bahagi ng malawakang stratehikong plano ng Israel sa katimugang Syria.
Ito ay nagpapakita kung paano ginagamit ang mga misyon na may “limitadong layunin” bilang pangkayapaan para sa mas malalim na territorial at politikal na interes.
2. Si Julani: Kapangyarihan kaysa Teritory
Ang pahayag tungkol kay Julani ay nagpapakita ng isang pattern na karaniwan sa mga proxy o lokal na lider na may suporta ng mga banyagang bansa:
Pangunahing prayoridad: mapanatili ang puwesto at impluwensya
Sekondaryong layunin: protektahan ang pambansang teritoryo
Ito rin ay nagbibigay-diin sa kahinaan ng lokal na pamumuno na umaasa sa pwersa ng panlabas na bansa kaysa sa sariling kapasidad ng pakikibaka.
3. Implikasyon sa Proseso ng Pagtutol at Paglaban
Ang ganitong obserbasyon ay nagbibigay ng mahalagang aral sa mga kilusang paglaban:
Hindi lahat ng lider o alyado ay tunay na dedikado sa layunin ng teritoryo
Kailangan ng kritikal na pagsusuri sa sinumang kinikilalang lider sa resistance
Ang panlabas na impluwensya ay maaaring magbago ng direksyon ng lokal na pakikibaka
4. Public Perception at Media Framing
Ang pagbabalita tungkol sa Beit Jinn ay madalas nai-frame upang ipakita ang operasyon bilang “limitado”, na naglalayong i-minimize ang kahalagahan ng paglaban at lokal na pagtutol. Ang ganitong framing ay isang kritikal na punto sa pagsusuri ng media at propaganda sa rehiyon.
