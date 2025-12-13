“Iran–China Dialogue Forum: Plataporma para Punan ang Cognitive Gap”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Khodagholi-Pour, Deputy for Research ng Political and International Studies Center, na sa mahaba at malalim na kasaysayan ng pakikipagtulungan ng kanilang sentro sa mga pandaigdigang institusyong akademiko, ang “Iran–China Dialogue Forum” ay naging isa nang permanenteng programa sa ugnayang bilateral. Mahalaga ang papel nito sa pagbabawas ng cognitive gap sa pagitan ng mga decision shapers at decision makers ng dalawang bansa.
Binanggit niya ang patuloy na kooperasyon sa mga unibersidad at think tanks sa China, at idinagdag na sa loob ng ilang dekada, ang Political and International Studies Center ay malapit na nakipagtulungan sa maraming akademikong institusyon at think tanks sa China.
Dagdag ni Khodagholi-Pour, napag-alaman ng sentro na bukod sa pagpapanatili ng bilateral na ugnayan sa mga akademya at think tanks, kinakailangan din ang disenyo at pagpapatupad ng “Iran–China Dialogue Forum” upang higit na mapalakas ang interaksyon at kooperasyon.
Ayon sa kanya, ang pangunahing layunin ng forum ay punan ang gap sa kaalaman at pang-unawa sa pagitan ng mga decision shapers, decision makers, at opinyong publiko ng dalawang bansa, na nagtataguyod ng mas malinaw at mas balanseng pananaw sa bilateral na relasyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edition: Ugnayang Bilateral, Edukasyon at Policy Making
Ang Iran–China Dialogue Forum ay isang halimbawa ng soft power diplomacy at policy-oriented engagement, kung saan ang interaksyon ng akademya, think tanks, at policymakers ay ginagamit upang bawasan ang mga pagkakaintindihan at mapabuti ang koordinasyon sa bilateral na larangan.
Sa pamamagitan ng forum, hindi lamang naitataguyod ang strategic understanding, kundi nakatutulong din sa pagbuo ng mas informed na polisiya, pag-anticipate sa potensyal na tensiyon, at pag-align ng mga hakbang sa enerhiya, kalakalan, at rehiyonal na seguridad. Ang approach na ito ay nagpapakita ng mahusay na modelo ng collaborative knowledge production sa internasyonal na relasyon.
..........
328
Your Comment