Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs ng North Korea ang nagbabala hinggil sa tinaguriang “nuclear ambition ng Japan”, at binigyang-diin na ang mga pagsisikap ng Tokyo na magkaroon ng nuclear weapons ay hindi naaayon sa kanilang pag-angkin ng pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan. Ayon sa opisyal, ang ganitong hakbang ay dapat lubos na mapigilan. Idinagdag niya na ang muling pagre-rebisa ng Japan sa kanilang tatlong prinsipyong non-nuclear at ang mga panloob na diskusyon hinggil sa pagkakaroon ng nuclear arms ay seryosong banta sa seguridad ng rehiyon at ng buong mundo.
Dagdag pa rito, sinabi ng Director ng Japan Studies Institute na kaugnay ng Ministry of Foreign Affairs ng Democratic People’s Republic of Korea, na ang bagong administrasyon ng Japan ay nagtataguyod ng mas mapanganib at agresibong mga polisiya militar kumpara sa mga naunang pamahalaan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagtaas ng tensiyon sa rehiyon ng Silangang Asya, kung saan ang isyu ng nuclear proliferation ay nananatiling kritikal. Mula sa perspektibong seguridad, malinaw na ang mga pagbabago sa patakaran ng Japan, kasama ang muling pag-rebisa ng non-nuclear principles, ay maaaring magdulot ng:
Pagpapalakas ng karahasan at militarisasyon sa rehiyon,
Pagkakaroon ng domino effect sa ibang bansa sa Asya sa larangan ng nuclear arms, at
Pagtaas ng panganib sa internasyonal na diplomatikong balanse.
Sa mas malawak na konteksto, ang mensahe ng Hilagang Korea ay hindi lamang isang babala, kundi paalala sa pandaigdigang komunidad na ang nuclear ambitions, kahit iprinereklamo bilang hakbang para sa kapayapaan, ay may potensyal na magdulot ng destabilization at magpahirap sa pagtataguyod ng tunay na seguridad sa rehiyon.
