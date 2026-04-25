Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Babala ng Sepah sa Kaaway na Amerikano-Siyonista: Anumang susunod na agresyon ay tutugunan ng estratehikong pagpigil (strategic deterrence).
Sa isang pahayag, binigyang-pugay ng Islamic Revolutionary Guard Corps (Sepah) ang anibersaryo ng ika-25 ng Abril (ika-5 ng Ordibehesht), ang paggunita sa kahiya-hiyang pagkatalo ng operasyong militar ng Amerika sa Tabas. Tinukoy nito ang kamakailang operasyon ng mga Amerikano sa katimugang bahagi ng lalawigan ng Isfahan, sa gitna ng ikatlong ipinataw na digmaan (imposed war), bilang pag-uulit sa pagkamaliit ng White House at ng pandaigdigang imperyalismo.
Binigyang-diin sa pahayag na: Walang duda na ang bawat agresyon ay tutugunan ng ganting-pinsala na higit pa sa inaasahan. Ang kahandaan ng Sepah na humarap sa iba't ibang hakbang ng kaaway, kabilang ang operasyong panlupa, ay nasa antas na nakapaghanda na rin sila ng mga kampo para sa mga bilanggo upang tumanggap ng mga posibleng mananalakay!
Binigyang-diin din ng Sepah sa pahayag na ito ang pagpapatuloy ng mga estratehiyang militar ng Iran sa larangan, partikular ang "pamamahala at pagkontrol sa estratehikong Kipot ng Hormuz." Malinaw nilang ipinahayag na: Ang pagkontrol sa Kipot ng Hormuz ay ang tiyak na estratehiya ng Iran sa pagpapatuloy ng ikatlong ipinataw na digmaan laban sa kampo ng pandaigdigang imperyalismo, at maging pagkatapos nito, sa aspeto ng pagtupad ng tungkulin at pagpapadali sa paglalayag ng mga barko at sasakyang pandagat ng lahat ng bansa, maliban sa mga sasakyang pandagat ng kaaway na Amerikano-Siyonista at ang kanilang mga alyado.
........
328
Your Comment