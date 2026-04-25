Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniutos ni Netanyahu ang Matinding Pag-atake sa Timog Lebanon.
Galing sa Opisina ng Punong Ministro ng Siyonistang Rehim
Inanunsyo ng tanggapan ng Punong Ministro ng Siyonistang Rehim na iniutos ni Benjamin Netanyahu sa militar ng rehimen na magsagawa ng matitinding pag-atake laban sa mga tinaguriang posisyon ng Hezbollah sa timog Lebanon.
Mahalagang banggitin na mula nang magsimula ang tigil-putukan, ang Siyonistang rehimen ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa timog Lebanon. Sa pinakahuling insidente, ilang mamamayang Lebanese ang nasawi at nasugatan.
