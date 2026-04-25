Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Inilabas ng Hacker Group na Hanzala ang mga Larawan at Impormasyon ng Israeli Brigade 89.
Ang hacker group na Hanzala, na ilang oras lang ang nakalipas ay naglabas ng mensahe tungkol sa pag-hack ng impormasyon ng mga tauhan ng Israeli Brigade 89, ayon sa kanilang pangako, inilabas na nila ang impormasyon at mga larawan ng mga indibidwal na ito.
Sa pinakabagong mensahe nito, sinabi ng Hanzala: "Ngayon, nasasaksihan ng buong mundo ang mga kriminal na ito. Hindi na sila ligtas kahit sa kanilang mga tahanan."
Sa nakaraang mensahe nito, inanunsyo ng Hanzala na ang cyber group na ito ay nag-scrape ng personnel layer ng Brigade 89 (isa sa mga yunit militar ng Israel) at nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga tala ng karera at mga landas ng bawat tauhan ng yunit na ito mula pa noong 1986.
........
328
Your Comment