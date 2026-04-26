Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- The Japan Times: Kasabay ng pag-uga sa mga negosasyon, ang sunod-sunod na mensahe ni Trump ay nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng kaniyang mga tagapayo.
Ang sunod-sunod na pahayag ni Donald Trump sa social media at ang kaniyang mga pampublikong komento hinggil sa krisis sa Iran ay nagbunsod ng malalim na pagkakahati sa hanay ng mga nakatataas na tagapayo ng White House.
Habang itinuturing ng ilan sa kaniyang mga katuwang na ang ganitong pamamaraan ay isang matalinong taktika ng paglalagay ng presyon upang makakuha ng konsesyon, nangangamba naman ang iba na ang hindi mahulaang retorika ay maaaring makasira sa maseselang landas ng negosasyon na matiyagang nabuo.
........
328
Your Comment