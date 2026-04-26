Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Bagong kondisyon mula sa mga tagapagkaloob ng seguro sa barko: Kung hindi kayo makipag-ugnayan sa Iran, hindi mase-seguro ang inyong barko.
Ayon kay Dylan Mortimer, pinuno ng departamento ng maritima sa kumpanyang pangseguro na *Marsh* sa Inglatera, sa kaniyang panayam sa Associated Press: Nagdaragdag na ngayon ang mga kompanya ng seguro ng isang probisyong nag‑oobliga sa mga may‑ari ng barko na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Iran upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa Kipot ng Hormuz.
........
328
Your Comment